Unterwegs mit Handykamera und Aufnahmegerät bei den Highland Games, jüngst in Birx auf der Hohen Rhön im Landkreis Schmalkalden-Meiningen, im Dreiländereck Thüringen – Hessen – Bayern: Alwin Weigel und Lennox Lattermann hielten nicht einfach so alles fest, was ihnen interessant schien. Die beiden Zehntklässler aus der Regelschule Neuhaus – von der Statur her könnten sie wohl gut auch selbst den Baumstammwurf versuchen – schreiben eine Projektarbeit zu den Highland-Traditionen. Und weil es bis nach Schottland eben etwas weit ist, fuhren sie zumindest in die Rhön, um nah am Original zu sein. Mit dem Birxer Clanchef Patrick Engelmann, der mit seinem Team schon zum 9. Male die Rhöner Games organisiert hat, fanden sie einen auskunftsfreudigen Gesprächspartner, der sich inmitten des Gewühls von weit über 1000 Besuchern auch für diese beiden etwas Zeit nahm. Und die Jungs erfuhren: „Es hat neun Jahre gedauert, bis wir auf dem Stand von heute mit diesen vielen Fans waren. Angefangen hat alles mit einer Kirmes-Idee.“ Alwin und Lennox staunten nicht schlecht, was da nun alles an lokal angepasstem Geschehen auf der Hochrhön los ist – aber wie sind sie eigentlich auf das Thema Highland Games verfallen?