Wo und warum war das Feuer ausgebrochen?

Das ist Bestandteil der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Details zum Gutachten des Brandursachenermittlers werden zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht genannt, betonte die Sprecherin der Behörde. Der Betreiber des Riesenrades hatte am Tag nach der Katastrophe gesagt, dass das Feuer beim Fahrgastwechsel entstanden war. Einer ersten Einschätzung zufolge war Material unterhalb des Fahrgeschäfts auf noch unbekannte Art und Weise in Brand geraten. Das Feuer griff dann auf eine Gondel über. Seine Mitarbeiter hätten geistesgegenwärtig reagiert, das Tempo des Riesenrades erhöht und so die Evakuierung der anderen Gondeln beschleunigt, betonte er. Seinen Angaben zufolge war das Fahrgerät sieben Jahre alt und ordnungsgemäß überprüft.