Die Ilm-Kreis-Kliniken haben einen neuen Mitarbeiter: Einen High-Tech-Operationsroboter, der nach dem italienischen Multitalent Leonardo da Vinci benannt ist.
High-Tech im OP-Saal Da Vinci hilft beim Operieren
Redaktion 12.03.2026 - 11:00 Uhr
Er heißt Da Vinci und arbeitet äußerst präzise: Ein neuer Roboter unterstützt in den Ilm-Kreis-Kliniken Chirurgen vor allem bei großen Magen- und Darmoperationen.
