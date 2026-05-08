In der Landesklasse-Staffel 3 hat sich eine ungewöhnliche Konstellation im Aufstiegsrennen ergeben: Gleich fünf Vereine haben ihren Aufstiegsverzicht erklärt. Betroffen sind das Spitzentrio um den FSV 06 Ohratal, den VfL Meiningen 04 und den FC Schweina-Gumpelstadt sowie der FSV 06 Eintracht Hildburghausen und der 1. FC Sonneberg 2004. Dadurch rücken plötzlich Mannschaften in den Fokus, die sportlich ursprünglich nicht im direkten Aufstiegsrennen standen. Aktuell wären sowohl der Tabellenvierte, der FSV Wacker 03 Gotha, als auch der Sechste, der SV 08 Steinach, potenzielle Kandidaten für den Sprung in die Thüringenliga.
Hickhack in der Landesklasse Steinachs Aufstieg wider Willen?
Redaktion 08.05.2026 - 06:26 Uhr