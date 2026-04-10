„Ich tausche Felix Heym gegen Thomas Markert!“ So oder ähnlich könnte es in den kommenden Wochen in und um Kaltennordheim zugehen. Denn in der Rhön ist das Sammelfieber ausgebrochen. Es werden aber keine Superstar-Sticker in die Panini-Alben geklebt, wie in jedem WM-Jahr. Vielmehr geht es um Sticker mit Bildern der Mitglieder des RSV Fortuna Kaltennordheim. Auch die können jetzt gesammelt und in ein Album geklebt werden.