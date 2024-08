Was am Samstagabend in der Kirche zu Heyda, organisiert vom Kirchengemeindevorstand, geboten wurde, war erstmalig, einmalig und wird kaum jemals zu überbieten sein. Die in Massen ins Gotteshaus geströmten Zuhörer wollten die üblicherweise in Kathedralen und großen Kirchen gezeigte, riesige „Starlight Orgelshow“ erleben. Der Kirchenmusiker der besonderen Art, Nico Wieditz mit seinem Partner als „Jungs aus Thüringen“, zeigte sich als wahrer Showman, flotter Entertainer und natürlich auch als Musiker mit beherzten Griffen in beide Manuale und flotten Pedaltritten, um Musik nahezu aller Genres mit jeder Menge Tontechnikunterstützung zu spielen. Die Holzwürmer im Kirchengebälk erzitterten und die Zuhörer erschauerten beglückt beim Zuhören, Mitklatschen und Mitsingen, das bis in die tiefe Nacht hinein währte...