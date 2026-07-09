„Hexen vor Gericht“ von Kai Lehmann ist von bedrückender Aktualität. Die Hexenprozesse, zu denen er und sein Team aus ganz Deutschland umfangreiches Belegmaterial zusammengetragen haben, spielt zwar im 18. Jahrhundert zur Zeit Luthers, aber wie heute sind Krisen, Angst und Massenmedien Triebfedern der Verunsicherung.“ (Volkshochschule Bad Kissingen und Hammelburg). – „Mit seinem Buch trägt der Historiker wesentlich zu einer Sensibilisierung bei und beleuchtet Parallelen zwischen der Epoche der Frühen Neuzeit und der heutigen Zeit.“ (ORF.at) – „Die Lektüre erinnert daran, dass historische Gewalt immer konkrete Menschen trifft. Und das sie oft dort beginnt, wo andere Menschen anfangen, sie nicht mehr als Menschen zu sehen. Das Buch verbindet historische Informationen mit einem sensiblen Blick für menschliche und gesellschaftliche Abgründe.“ (theology.de) – „Ein fulminantes Werk, man wird gebannt hineingezogen und wundert sich, was alles möglich war und in manchen Teilen der Welt auch heute noch möglich ist.“ (Eschweger Geschichtsblätter 37/2026).