Es ist ein weiterer Ritterschlag für Schmalkaldens Museumsdirektor Kai Lehmann: In der aktuellen Ausgabe des Magazins Der Spiegel widmet die Redaktion dem promovierten Historiker drei Wissens-Seiten zum Thema „Volksglaube“. Unter dem Titel „Wie ein teuflisches Virus“ wird Lehmanns jahrelange Forschungsarbeit zur Hexenverfolgung in Deutschland vorgestellt – und die bringt Schockierendes ans Licht.