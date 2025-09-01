Die Strecke stellt die Firma EWS den 4x4 Freunden dankenswerterweise jährlich inklusive Technik zur Verfügung. Die Spitze des 4x4 Clubs Sonneberg e.V. hat sich in den letzten Jahren personell verjüngt. Die erfahrenen Leader gaben Führungspositionen auf, unterstützen dennoch super und machten den Weg frei für die Jüngeren. Zu diesen gehört Maik Schreck, der den Posten des 1. Vorstandes innehat, und mit einem großartigen Team aus Vereinsmitgliedern, Helfern, zahlreichen Sponsoren und Institutionen den diesjährigen MD-Cup vorbereitet und durchgeführt hat.