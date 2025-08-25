Als gegen Mitternacht auf der Tanzfläche gefragt wurde, was die „Sonne in der Nacht“ gemacht hat (gesungen vom Duo „Black & Night“), ging ein schöner Tag in Heßles zu Ende. Das Helferinnen- und Helferteam, das aus vielen jungen und alten Dorfbewohnern besteht, war zufrieden und geschafft, die Gäste ebenso. Zum Jubiläumsfest „100 Jahre Backhaus“ waren nicht nur viele ehemalige Heßleser samt Partnern und Kindern angereist, auch aus den Nachbardörfern – von Breitungen, über Niederschmalkalden bis Seligenthal – kamen die Freunde des selbst gemachten Backwerks. So eine lange Schlange vor dem Geburtstagskind gab es noch nie. Die Damen am Kuchen- und später Pizzastand hatten wirklich alle Hände voll zu tun, die jungen Mädchen schleppten Kaffee um Kaffee ins Festzelt und am Getränkewagen ging es ab spätem Nachmittag rund. Dass der Rahmkuchen ein begehrtes Gut ist, merkten die, die nicht gleich um 15 Uhr vor Ort waren, denn er war schon nach kurzer Zeit ausverkauft.