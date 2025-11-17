Als die Damen des HCC-Showtanzballetts in ihren weißen Bodys mit durchsichtigem Glitzerrock ihre Darbietung beendet hatten, hallten Zugaberufe durch den Saal. Das Programm der „Welle Ände“ bis dahin und auch das, was noch folgen sollte, hatte alles geboten, was man sich von einem Faschingsauftakt wünscht: mitreißende Tänze, kurzweilige Gags, unterhaltsame Sketche, bunte Kostüme und Büttenreden, die die kleine und große Politik aufs Korn nahmen. Die jungen und alten Protagonisten des Heßleser Carnevalclubs bewiesen wieder einmal, dass man Kritik auch so verpacken kann, dass über Missgeschicke, Fehlentscheidungen und Äußerungen lokaler und überregionaler Persönlichkeiten gelacht wird und man hinterher trotzdem noch miteinander spricht. So soll es sein – wenn Karneval ist.