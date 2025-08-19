Die eine zieht sich den Strumpfhalter hoch, die nächste trägt gerade roten Lippenstift auf oder frisiert sich mit dem Lockenstab. Das Gewimmel im Vereinsraum des Heßleser Carnevalsclubs ist groß. Das Chaos an Kostümen, Schuhen, Kopfbedeckungen und Make-up auch. Die Damen machen sich alle für ein Kalendershooting fertig – das gab es bei den „Welle Ände“, den wilden Enten, noch nie. „Jedes Jahr zum Fasching zeigt sich, wie viele wunderschöne Frauen in diesem kleinen Verein sind“, sagt Linda Salomo. Daher kam ihr die Idee, dies auch außerhalb der närrischen Zeit zu nutzen. „Ich wollte einen Jahreskalender für 2026 shooten, bei dem jede Frau des Vereins mitwirken kann, wie sie möchte.“ Der Verkaufserlös soll in die Vereinskasse fließen.