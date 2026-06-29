Wetter: Wärmster Juni in Hessen seit Aufzeichnungsbeginn

Offenbach (dpa/lhe) - Mit einer Durchschnittstemperatur von 19,8 Grad ist der Juni 2026 der wärmste jemals gemessene Juni in Hessen gewesen. Das teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach auf Basis vorläufiger Werte mit.
Rekordhitze und mehrere Tropennächte: Der Juni in Hessen war der wärmste, der bislang im Bundesland gemessen wurde. Auch die Sonne scheinte überdurchschnittlich viel, Regen gab es dagegen weniger.
Offenbach (dpa/lhe) - Mit einer Durchschnittstemperatur von 19,8 Grad ist der Juni 2026 der wärmste jemals gemessene Juni in Hessen gewesen. Das teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach auf Basis vorläufiger Werte mit.
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Der Rekord aus dem Juni 2003 sei damit um 0,3 Grad überboten worden. Als körperlich besonders anstrengend dürften viele Menschen insbesondere im Rhein-Main-Gebiet die hohe Anzahl tropischer Nächte empfunden haben, gepaart mit Allzeitrekordwerten über 40 Grad, wie der DWD weiter mitteilte.
Die Sonne habe über den Monat rund 242 Stunden geschienen. Damit sei es "der vierte überdurchschnittlich sonnige Monat in Folge" gewesen, hieß es. Zugleich sei der Juni sehr trocken ausgefallen. Bis Monatsende seien mit rund 56 Liter pro Quadratmeter nur 70 Prozent des Klimasolls in den Messbechern gelandet.
Hinter den Menschen in Hessen liegt das heißeste Wochenende, das das Bundesland je erlebt hat. Neuer hessischer Hitze-Rekordhalter ist Bad Nauheim im Wetteraukreis, etwa 30 Kilometer nördlich von Frankfurt. An einer Messstation des Deutschen Wetterdienstes wurden dort am Samstag 41,3 Grad angezeigt. Damit wurde der hessische Temperaturrekord vom Freitag (40,3 Grad in Frankfurt) direkt wieder übertroffen. Die Werte sind vorläufig und werden vom DWD noch einmal überprüft.
Tagelang sorgte eine Hitzewelle in Deutschland für Temperaturen bis an und über die 40-Grad-Marke und ließ die Menschen kräftig schwitzen. Die Belastung war auch deshalb so groß, weil die Temperaturen nachts keine wirkliche Abkühlung brachten.
Laut Deutschem Wetterdienst werden am Dienstag Temperaturen zwischen 29 und 32 Grad erwartet. Es werde heiter bis wolkig, bleibe aber weitgehend trocken – erst in der zweiten Tageshälfte könne es einzelne Schauer und Gewitter mit Starkregen geben. Am Mittwoch seien einzelne Schauer und Gewitter ebenfalls nicht ganz ausgeschlossen, hieß es. Die Höchsttemperaturen liegen dann voraussichtlich zwischen 24 Grad im Norden und 29 Grad im Süden.