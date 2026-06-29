Wetter: Wärmster Juni in Hessen seit Aufzeichnungsbeginn

Temperaturrekord in Bad Nauheim

Hinter den Menschen in Hessen liegt das heißeste Wochenende, das das Bundesland je erlebt hat. Neuer hessischer Hitze-Rekordhalter ist Bad Nauheim im Wetteraukreis, etwa 30 Kilometer nördlich von Frankfurt. An einer Messstation des Deutschen Wetterdienstes wurden dort am Samstag 41,3 Grad angezeigt. Damit wurde der hessische Temperaturrekord vom Freitag (40,3 Grad in Frankfurt) direkt wieder übertroffen. Die Werte sind vorläufig und werden vom DWD noch einmal überprüft.