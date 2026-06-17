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  6. Zuschauen bei den Pferdefreunden

Hessen/Thüringen Zuschauen bei den Pferdefreunden

Da kommt ein Pferd aus dem Wald? – Nein, nicht nur eines. 33 Reiter haben sich zum Geländereiter-Cup angemeldet, der am Samstag in Theobaldshof ausgetragen wird.

Hessen/Thüringen: Zuschauen bei den Pferdefreunden
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So beschaulich wie hier wird es beim Geländereitercup nicht zugehen. Etwas für Pferdeliebhaber und Naturfreunde ist dieser freilich auch. Foto: Archiv/Sabine Feuerstein

Die Vereinigung der Freizeitreiter und -fahrer in Deutschland (VFD), Landesverband Thüringen, hat für Samstag, 20. Juni, einen Geländereitercup organisiert, der in Hessen stattfindet, aber für Thüringer Pferdefreunde interessant sein dürfte: Dieser findet in Tann-Theobaldshof statt. Um 9 Uhr starten die 13 angemeldeten Teams – je zwei bis vier Starter umfassend – im Viertelstunden-Takt vom Hof. Sie haben eine bis zu 14 Kilometer lange Geländestrecke mit verschiedenen Aufgaben an fünf Stationen zu bewältigen. „Und das kann dauern“, sagt Sabine Feuerstein vom Verein schmunzelnd: „Denn so ein Pferd hat seinen eigenen Willen und manchmal dauert es einfach, bis es eine ihm gestellte Aufgabe erledigt.“

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Auch im Parcours Aufgaben zu erledigen

Wenn Pferde und Reiter – erwartet gegen 13 Uhr – von ihrer übrigens meist im Wald gelegenen Strecke wieder nach Theobaldshof zurückkehren, kann man sie noch einmal im Parcours beobachten.

Auch theoretische Fragebögen müssen von den Teilnehmern richtig ausgefüllt werden, um die begehrten maximal 100 Punkte einheimsen zu können. Gestartet wird in den Kategorien Jugendliche und Erwachsene.

Es wird herzlich dazu eingeladen, bei den Pferdefreunden vorbeizuschauen und sich dieser Freizeitsparte gern interessiert zu nähern: Fürs leibliche Wohl ist auf dem Theobaldshof, Am Wäldchen 5, zum Beispiel mit Kaffee und Kuchen ebenso gesorgt wie für Kinderattraktionen. Für die Kleinen hat man das beliebte Kinderschminken vorbereitet, ebenso Bastelstationen und es wird mehrmals am Tag die Gelegenheit zum Ponyreiten geben. Unterhaltung für Groß und Klein ist also garantiert.

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Wer an Tieren seine Freude hat, der ist bei den Mitstreitern des VFD genau richtig. „Der Geländereitercup ist kein Turnier im klassischen Sinne, sondern ein vielseitiger Breitensport-Wettbewerb für alle, die ihr Pferd draußen sicher, partnerschaftlich und mit Freude bewegen wollen“, so die Ankündigung.