Hessen/Thüringen: Zuschauen bei den Pferdefreunden

Die Vereinigung der Freizeitreiter und -fahrer in Deutschland (VFD), Landesverband Thüringen, hat für Samstag, 20. Juni, einen Geländereitercup organisiert, der in Hessen stattfindet, aber für Thüringer Pferdefreunde interessant sein dürfte: Dieser findet in Tann-Theobaldshof statt. Um 9 Uhr starten die 13 angemeldeten Teams – je zwei bis vier Starter umfassend – im Viertelstunden-Takt vom Hof. Sie haben eine bis zu 14 Kilometer lange Geländestrecke mit verschiedenen Aufgaben an fünf Stationen zu bewältigen. „Und das kann dauern“, sagt Sabine Feuerstein vom Verein schmunzelnd: „Denn so ein Pferd hat seinen eigenen Willen und manchmal dauert es einfach, bis es eine ihm gestellte Aufgabe erledigt.“