Die gegenwärtige politische Situation in Deutschland war wohl ein Grund, Gedenkfeiern zur Erinnerung an die Grenzöffnung am 9. November 1989 stärker ins öffentliche Geschehen zu rücken als in den Jahren zuvor. Dementsprechend nutzte Philippsthals Bürgermeister Timo Heusner (SPD) auch eine frühere persönliche Begegnung mit dem hessischen Innenminister Roman Poseck, ihn als Ehrengast zu einer Gedenkveranstaltung im Philippsthaler Schlosshof einzuladen.