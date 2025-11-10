Hessen/Thüringen: 37-Jährige lebensgefährlich verletzt

Folgenschwerer Unfall am Sonntagnachmittag auf der Landesstraße 3176 zwischen der thüringisch-hessischen Landesgrenze und Hilders: Dabei wurden eine Person schwer- und zwei weitere leicht verletzt.
Eine 37-jährige Frau aus Gilserberg war um kurz vor 16 Uhr gemeinsam mit ihrer neunjährigen Tochter in einem Kleinwagen aus Frankenheim kommend in Richtung Hilders unterwegs, als sie kurz nach der Landesgrenze im Bereich einer scharfen Rechtskurve aus zunächst ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und auf einer Grünfläche stehenblieb.
Während sie außerhalb ihres Fahrzeugs auf den verständigten Abschleppdienst wartete, näherte sich ebenfalls aus Frankenheim kommend ein Kompaktwagen der Unfallstelle, der von einem 21-jährigen Mann aus Bensheim gesteuert wurde. Dieser kam aus noch unbekannten Gründen an derselben Stelle ebenfalls nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem dort stehenden Wagen der 37-Jährigen, die unmittelbar danebenstand und unter ihrem eigenen Fahrzeug eingeklemmt wurde.
Die Feuerwehren Hilders und Simmershausen befreiten die Frau und begannen mit der Wiederbelebung. Mit lebensbedrohlichen Verletzungen kam sie in ein umliegendes Krankenhaus. Ihre Tochter sowie der Unfallverursacher kamen mit leichten Verletzungen ebenfalls in Kliniken.
Wegen der umfangreichen Rettungs- und Bergungsarbeiten war die L3176 in beide Richtungen voll gesperrt. Gegen 19.45 Uhr floss der Verkehr wieder.