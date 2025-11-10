Hessen/Thüringen: 37-Jährige lebensgefährlich verletzt

Frau unter Auto eingeklemmt

Während sie außerhalb ihres Fahrzeugs auf den verständigten Abschleppdienst wartete, näherte sich ebenfalls aus Frankenheim kommend ein Kompaktwagen der Unfallstelle, der von einem 21-jährigen Mann aus Bensheim gesteuert wurde. Dieser kam aus noch unbekannten Gründen an derselben Stelle ebenfalls nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem dort stehenden Wagen der 37-Jährigen, die unmittelbar danebenstand und unter ihrem eigenen Fahrzeug eingeklemmt wurde.