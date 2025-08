2,94 Meter – das ist die neue Zahl, von der man reden muss, wenn es um den längsten Zwiebelsploatz der Rhön geht. Der Rekord von 2,70 Metern, den die Melperser im vergangenen August in ihrem Backhaus aufgestellt hatten, ist von Niederbieber geknackt, und das nicht nur knapp. Sie trauern dem aber keineswegs hinterher, sondern sind richtig froh, dass aus einer Bierlaune heraus etwas Tolles erwachsen ist. Markus Leutbecher hatte damals bei ihnen angeregt, man könne doch mal den längsten Zwiebelkuchen der Region ausrufen. „Und schon haben wir gemessen, was da bei uns im Backhaus gehen könnte, das Blech machen lassen – und los ging’s“, erinnert sich Ortsteilbürgermeister Manuel Tügend, der auch zum Backhausteam gehört. War schon ihr ellenlanger Ploatz ein großer Spaß, so wurde die Geschichte in Niederbieber noch mal größer, erzählt Tügend. Zunächst hatte Rainer Kremer, Mitglied im Festkomitee zur 1200-Jahrfeier in dem hessischen Ortsteil von Hofbieber, vorsichtig bei ihnen angefragt, ob den der Rekord noch steht. Ja, es hatte sich in der Zwischenzeit niemand gefunden, der sich daran wagte. Das taten dann die Niederbieberer – die ihrer Jahrfeier damit ein besonderes Event bescherten. In Scharen und nicht nur aus der nahen Umgegend strömten die Gäste am vergangenen Freitag in den Ort, um bei der Zwiebelkuchen-Challenge dabei zu sein.