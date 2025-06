Hessen bauen in der Rhön: Umleitung Richtung Thüringen

Die Unterführung des Mühlbachs an der Landesstraße 3174 in Dippach in der hessischen Rhön wird ab Dienstag, 10. Juni, instandgesetzt. Das Bauwerk, das 1955 erbaut wurde, weist mittlerweile zahlreiche Schadstellen unter anderem am Fahrbahnbelag und an den Brückenkappen auf, heißt es von Hessen Mobil. Daher werden die Kappen und der Fahrbahnbelag sowie die Brückenabdichtung und Geländer erneuert. Zudem liegt auf der Brückenunterseite durch Abplatzungen des Betons teilweise die Bewehrung frei. Auch diese Schadstellen werden nun ausgebessert. Das Bauende ist für Oktober vorgesehen.