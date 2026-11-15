Der wohlbekannte Satz aus einem der berühmten Märchen der Gebrüder Grimm „Rapunzel, Rapunzel – lass dein Haar herunter!“ ist in diesem Herbst auch in Heßberg zu hören. Die Laienspielgruppe Wiesenwichtel e. V. lädt wieder zu ihren traditionellen Märchenaufführungen ins Gemeindezentrum ein. Und eines ist schon jetzt sicher – die Vorfreude ist groß, denn alle sieben Vorstellungen der diesjährigen Märchenspielzeit sind bereits ausverkauft.