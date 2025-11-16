Es war einmal – so beginnen zahlreiche Märchen. Sicherlich kennen Klein und Groß die Geschichten der Gebrüder Grimm. Zu ihnen gehört auch das Märchen von Dornröschen, das gegenwärtig von der „Laienspielgruppe Wiesenwichtel“ aus Heßberg auf die Bühne im dortigen Gemeindezentrum gebracht wird. Am Freitagabend gab es die Premiere. Die sieben Vorstellungen für die diesjährige Märchensaison sind restlos ausverkauft – aufgrund der großen Nachfrage gibt es sogar eine Aufführung mehr als in den vergangenen Jahren.