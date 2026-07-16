Was tun, wenn man im öffentlichen Raum plötzlich Zeuge wird, wie ein anderer einen Herz-Kreislauf-Stillstand erleidet? Notruf 112 absetzen und sich von der Leitstelle durch die notwendigen Schritte der Ersten Hilfe leiten lassen... Soweit sollte das eigentlich jeder wissen. Eine besondere Hilfe in derartigen Situationen, in denen es auf jede Minute ankommt, sind automatische externe Defibrillatoren (AED), die speziell für den Ernstfall entwickelt wurden und die selbsterklärend und damit auch für Laien einfach zu handhaben sind. Anwenden sollte man sie, wenn Bewusstlosigkeit und fehlende Atmung für einen Herzstillstand sprechen.