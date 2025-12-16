Maria Radland öffnet am 21. Dezember in der Rohrer Straße 25 die Türen ihrer Begegnungsstätte „Herzraum“ zu einem adventlichen Nachmittag. Zwischen 14 und 18 Uhr sind alle Interessierten eingeladen, bei einer Tasse Tee und selbstgebackenen Plätzchen in ruhiger Atmosphäre beisammenzusitzen. Kerzenschein und ein behutsam gestalteter Rahmen sollen dazu beitragen, sich bewusst auf die bevorstehenden Weihnachtstage einzustimmen. Voranmelden braucht sich niemand, die Veranstaltung ist kostenfrei und richtet sich ausdrücklich an Familien, die eine kleine Auszeit vom Alltag suchen.