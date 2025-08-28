Herzogliches Museum: Zersägtes Cranach-Gemälde wieder vereint in Gotha

Gotha (dpa/th) - Vor Jahrzehnten ist ein Gemälde von Lucas Cranach dem Älteren zersägt worden. Jetzt kehrt das obere Fragment des Renaissance-Werkes "Salome mit Johannesschüssel" (um 1530, Lucas Cranach d. Ä., Werkstatt oder Nachfolge) nach Gotha zurück. Die Friedenstein Stiftung will den Neuerwerb am kommenden Montag mit dem in Gotha verblieben Unterteil des Gemäldes im Herzoglichen Museum präsentieren - erstmals nach fast 90 Jahren. Zuerst hatte der "Spiegel" darüber berichtet.