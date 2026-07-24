Auch im Tod wollte der Theaterherzog seiner geliebten dritten Gemahlin gern nahe sein. Auf der Herzensseite liegt sie nun neben ihm, auf dem Meininger Parkfriedhof zur letzten Ruhe gebettet. Anlässlich des 200. Geburtsjahres von Georg II. wurden – nach Pflegearbeiten auch schon in den Jahren zuvor – nun größere restauratorische Aufgaben an der Grabanlage der beiden abgearbeitet, mit städtischen und kreislichen Geldern.