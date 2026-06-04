Ziemlich entspannt klang Organisator Georg Brachmann am Wochenanfang am Telefon. „Wir haben bisher knapp 600 Voranmeldungen. Das ist etwas mehr als vor einem Jahr. Aber mit den Nachmeldungen werden wir auf alle Fälle weit über die eintausend Starter kommen“, ist er sich sicher. Und diese Marke ist mittlerweile schon geschafft. Die Vorbereitungen laufen planmäßig, aber darüber musste er auch nicht viele Worte verlieren. Ist es doch eine eingespielte Truppe beim Meininger Laufclub, die da seit Jahren alle Fäden in den Händen hält.