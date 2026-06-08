So viele Gäste hatte Reinhild Brachmann sicherlich noch nie zu ihrem Geburtstag. Sie wurde am Samstag 75 Jahre alt. Aber statt mit ihrer Familie schick in einem Restaurant zu speisen und sich hochleben zu lassen, verbrachte die Jubilarin den Abend ihres Ehrentages auf dem Meininger Marktplatz. Denn Reinhild ist die Frau der Meininger Lauflegende Kurt Brachmann und die Mutter des Organisatoren-Geschwisterpaares des Herzog-Georg-Nachtlaufes Kristin und Georg Brachmann. „Vielen Dank, dass Du uns immer unterstützt hast all die Jahre“, sagte Georg Brachmann unter anderem bei seinen Glückwünschen per Mikro vor dem Start des Jedermannlaufes. Er dankte seiner Mutter auch dafür, dass sie kein Problem damit hatte, auch diesen Tag mit ihrer Familie beim Lauf zu verbringen, statt zu feiern. Neben einer roten Rose von Ehemann Kurt und einem Blumenstrauß von ihren Kindern bekam Reinhild dann noch ein Happy-Birthday-Geburtstags-Ständchen aus sicherlich Tausend Kehlen. Wenn das mal keine Entschädigung für die entgangene Feier war.