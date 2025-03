Wiebke Schwarz, Kindergärtnerin in Geraberg, hat zwei lang gehegte Geburtstagswünsche: Zu ihrem 40. Geburtstag am 13. April will sie beim Leipzig-Marathon bei ihrem ersten Lauf über die sehr anspruchsvolle 43-Kilometer-Distanz dabei sein und möglichst gut abschneiden. Und: „Dass wir für unsere neugegründete Laufgruppe Geratal buchstäblich Zu-Lauf in allen Altersklassen bekommen“, freut sich die dreifache Mutter aus Geraberg zu Wochenbeginn.