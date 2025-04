Herzensprojekt: Herzkissen für Brustkrebspatientinnen der Ilm-Kreis-Kliniken

Dort steht auch schon das nächste Projekt an. „Wir gestalten gerade für einen Kindergarten ein Bilderbuch aus Stoff, mit vielen kleinen Elementen zum Anfassen und Herausnehmen“, erzählt Katja Becker. Ideen gibt es also viele und so freut sich das Handarbeitshaus Ilmtal immer über näh-begeisterte Menschen. Auch Sachspenden sind immer willkommen. Interessierte können sich an Katja Becker unter der Telefonnummer (03629) 80 29 23 wenden.