Manchmal braucht es Umwege, um zum Ziel zu kommen. Und: Wege müssen nicht immer geradlinig verlaufen, damit sie erfolgreich sind. Das ist die Essenz eines Abends unter dem Titel „Herzensgründungen“ im Maßstabwerk in Schweina. Organisiert wird die Veranstaltungsreihe, die beispielsweise auch in Apolda und Erfurt stattfindet, vom Thüringer Zentrum für Existenzgründungen und Unternehmertum – kurz ThEx. Von dessen Mitarbeitern werden Menschen unterstützt, die den Weg in die Selbstständigkeit gehen wollen.