Berlin (dpa/bb) - Nach nur drei Trainingseinheiten mit seiner neuen Mannschaft will Stefan Leitl noch keine nennenswerten Wechsel in der Startelf vornehmen. "Es war nicht viel Zeit für große Veränderungen. Wir haben versucht, ein bisschen Input zu geben. Das, was im Bereich des Möglichen war. Dementsprechend wird sich am Kader nicht viel verändern", kündigte Herthas neuer Coach vor dem Heimspiel an diesem Freitag (18.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Nürnberg an.