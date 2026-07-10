Herschdorf gilt als ausgewiesene Umleitungsstrecke für Bauarbeiten in Möhrenbach. Der Kindergarten befindet sich direkt an der Hauptstraße. Engstellen im Ort machten es den Einwohnern schon vorher schwer in Sachen Verkehrssicherheit. Jetzt wird ihnen noch mehr abverlangt. Besonders durch die Lkw, die seit Monaten verstärkt die Umleitungsstrecke nutzen. Mit dem Autoverkehr herrscht viel Bewegung auf Herschdorfs Straßen. Halten sich die Kraftfahrer an die vorgegebene Geschwindigkeitsbegrenzung?