Bereits im Juni war abzusehen, dass die geplanten Ausgaben für die Sanierungsarbeiten im Kindergarten Herschdorf nicht reichen werden. Vor Baubeginn habe es Zuarbeiten für die Sanierung vom Träger, dem Bildungswerk Großbreitenbach, gegeben, wonach man beim Erbringen der Leistungen von 50.000 Euro ausgehen müsse. Man holte Angebote für die Sanierung ein und setzte für die Arbeiten überplanmäßige Ausgaben von 80.000 Euro an. Zu diesem Zeitpunkt war die Landgemeinde von 57. 000 Euro für den Umbau der Sanitäranlagen ausgegangen, hinzukommen sollten 7400 Euro für Arbeiten am Zaun und des Elektrikers. Man hatte mit Mehrkosten von 30.000 Euro gerechnet.