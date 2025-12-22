Mit dem stimmungsvollen „Klingenden Altmarkt“ endete am Sonntagabend der diesjährige Herrscheklasmarkt in Schmalkalden. Unter dem Motto „Sing mit“ waren Einheimische und Gäste eingeladen, gemeinsam Advents- und Weihnachtslieder zu singen – und viele folgten der Einladung in die festlich erleuchtete Altstadt. Der Altmarkt war gut gefüllt, mehrere hundert Menschen waren gekommen, um einen letzten Glühwein, eine Bratwurst oder andere Leckereien zu genießen. Und um den 4. Advent musikalisch ausklingen zu lassen.