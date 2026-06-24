Seit nunmehr fast vier Jahren, als der Rahmenplan zur Neugestaltung der Innenstadt beschlossen wurde, ringt die Stadt um eine Neugestaltung des Herrenteich-Areals. Im November 2024 waren die Suhler aufgerufen, sich am Ideen- und Planungsprozess zur Entwicklung des Herrenteichs-Parks zu beteiligen. Das Interesse war riesengroß. Allein bei einem Workshop zum Thema im Haus der Geschichte hatten rund 70 Interessierte teilgenommen.