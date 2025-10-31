Die Entscheidung zur Vergabe des Projekts „Herrenteich-Park“ ist bereits am 23. Oktober in einer Jurysitzung gefallen. Die bestand aus Fachleuten der Branche und natürlich aus Vertretern der Stadt. Darunter fast selbstredend auch OB André Knapp, und der war mit der getroffenen Entscheidung mehr als zufrieden. Schon zur Kürung des Wettbewerbs-Siegers, ein Architektur-Büro aus Kassel, hatte er geäußert: „Die Entscheidung war einstimmig, und der Entwurf der gewonnen hat, war von Beginn an mein persönlicher Favorit.“