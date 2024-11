Herrenteich: Die Meinung der Suhler zählt

Bei einem Eis auf dem Steg am Herrenteich sitzen und dazu das freie WLAN nutzen? Oder doch lieber unter zusätzlichen Bäume in der Hängematte entspannen und dabei dem Plätschern der Fontäne lauschen? Die Meinung der Suhler, wie das Gelände rund um den Herrenteich künftig aussehen soll, zählt. In einer Online-Umfrage, die noch bis zum Donnerstagabend auf der Internetseite der Stadt abrufbar ist, werden die Wünsche der Bürger abgefragt. Es geht um präferierte Laufwege und darum, was gut ist, aber besser werden könnte ... Binnen weniger Minuten kann der Fragenkatalog beantwortet und abgesendet werden. Ein Banner am Herrenteich macht auf diese Möglichkeit aufmerksam. Wer den QR-Code scannt, kommt direkt zur Umfrage.