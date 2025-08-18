Am 16. Februar 1995 wurde der Herpfer Landfrauenverein gegründet. Und: Stolze 25 Jahre feiern die Herpfer nun schon stets im August am Platz unter der Linde gemeinsam. So gab es nun am Samstag bei zwei Jubiläen ein etwas emotionaleres Programm. Für ihr Engagement wurden Ursel Linser, Christina Huber und Roswitha Hummel geehrt. Gerhard Huber, Bernd Wittkowski und Rainer Landgraf wurde ebenfalls gedankt, denn sie leisten auch sehr viel für den Verein, ob bei den Vorbereitungen, beim Aufräumen, als Schauspieler und auch im Backhaus. Ganz ohne Männer geht es halt doch nicht! Auch am Samstag schwitzte Rainer Landgraf wieder bei den Zwiebelkuchen und Pizzen, die die Frauen zubereitet hatten.