Zur ersten Ortsteilratssitzung in Herpf gab es neben der Wahl des Ortsteilbürgermeisters und seines Stellvertreters weitere wichtige Tagesordnungspunkte. Meiningens Fabian Giesder, der nun offiziell auch den Ortsteil vertritt, machte gleich deutlich, dass bereits einige kleinere Aufgaben abgearbeitet oder zumindest begonnen worden sind. So wurde der Gartenweg am Bachlauf der Herpf neu befestigt, ebenso der Weg zum Lug. Während die Reparaturen an der Verkehrsinsel vor der Schule bereits abgeschlossen sind, laufen noch die Arbeiten am defekten Trampolin auf dem Mehrgenerationenplatz und auch der Austausch des Brückengeländers. In der jüngsten Vergangenheit wurde über einen Weg diskutiert, den es in früheren Zeiten gab, vor vielen Jahrzehnten aber in Gartenland übergegangen ist. Anwohner der Bettenhäuser Straße wollen diesen Weg wieder begehbar haben, da man so leichter und verkehrsberuhigter von der Bettenhäuser Straße zum Gartengebiet „Anspann“ gelangt. Hier konnte Fabian Giesder die Gemüter beruhigen, denn der Pächter zeigte sich einsichtig, die Verhandlungen laufen bereits.