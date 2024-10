Herpf – Dreißigacker: Dieseldiebe legen Baustelle fast lahm

Dieseldiebe haben den Zeitplan für die Erneuerung der Fahrbahn auf der Straße zwischen den Meininger Ortsteilen Dreißigacker und Herpf in Gefahr gebracht. Unbekannte entwendeten in der Nacht von Freitag auf Samstag mehrere hundert Liter Diesel aus Baumaschinen, die zu den Straßenbauarbeiten genutzt werden. Dadurch konnten die Bauarbeiten am Samstag erst mit Verzögerung fortgesetzt werden, meldet die Polizei. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen machen können, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich bei der Polizei Meiningen unter Angabe des Aktenzeichens 0258571/2024 zu melden. Die Tat muss sich zwischen 19 Uhr am Freitag und 6 Uhr am Samstag ereignet haben. Geklaut wurden 200 Liter Diesel sowie 50 Liter eines Trennmittels. Die Polizei geht davon aus, dass den Dieben gar nicht bewusst war, dass sie beim Abzapfen auch diese spezielle Chemikalie erwischt hatten.