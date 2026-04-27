Hermannsfeld: Wieder Wettkampf der Jugendwehren

Schon seit Wochen bereitet man sich auf den Tag vor, an dem wieder viele Gäste vor Ort erwartet werden. Austragungsort des zu diesem Fest gehörenden Wettkampfes ist diesmal die Fasanerie Hermannsfeld. Dazu sind nicht nur die Rhönblick-Jugendfeuerwehren eingeladen, sondern im Vorfeld hat man sich auch an befreundete Nachbarwehren wie Sülzfeld, Obermaßfeld oder Kaltensundheim gewandt. Und wenn es auch den Wettstreit unter den Erwachsenen um den Pokal des Bürgermeisters seit einigen Jahren nicht mehr gibt, so ist das Engagement der Jugend doch ungebrochen.