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  6. Wieder Wettkampf der Jugendwehren

Hermannsfeld Wieder Wettkampf der Jugendwehren

Mit der Fasanerie Hermannsfeld hat der Tag der Freiwilligen Feuerwehr in der Rhönblick-Gemeinde wieder einen schönen Austragungsort. Warum man vorbeischauen sollte.

Hermannsfeld: Wieder Wettkampf der Jugendwehren
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Es gibt Bürgermeister-Pokale für die Sieger! Doch nicht nur deshalb lohnt am 1. Mai ein Besuch an der Fasanerie Hermannsfeld. Foto: Archiv/Gisela Ruck

Schon seit Wochen bereitet man sich auf den Tag vor, an dem wieder viele Gäste vor Ort erwartet werden. Austragungsort des zu diesem Fest gehörenden Wettkampfes ist diesmal die Fasanerie Hermannsfeld. Dazu sind nicht nur die Rhönblick-Jugendfeuerwehren eingeladen, sondern im Vorfeld hat man sich auch an befreundete Nachbarwehren wie Sülzfeld, Obermaßfeld oder Kaltensundheim gewandt. Und wenn es auch den Wettstreit unter den Erwachsenen um den Pokal des Bürgermeisters seit einigen Jahren nicht mehr gibt, so ist das Engagement der Jugend doch ungebrochen.

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Wettkampf und Schauübung

Los geht es mit deren Wettstreit in der Disziplin Löschangriff ab 10 Uhr. Aber auch die Einsatzabteilung führt etwas vor: Eine Schauübung, bei der ein Gebäudebrand in der Fasanerie simuliert wird, bei der auch Menschen gerettet werden müssen. Gewiss sehr interessant für die Zuschauer, die wie immer sehr willkommen sind und natürlich auch gut versorgt werden. Der Feuerwehrverein Stedtlingen e.V. steht dafür in den Startlöchern und beim Aufbau und weiteren vorbereitenden Dingen sind natürlich die Hermannsfelder Lokalmatadoren auch mit zugange.

Harter Wettkampf, aber auch Spaß dabei – so war es 2025. Dabei gab es sogar einen „Pechvogelpokal“. Foto: Archiv/Gisela Ruck

Im vergangenen Jahr hatte der Rhönblick-Ortsteil Wohlmuthausen den Tag der Freiwilligen Feuerwehr ausgerichtet.

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03.05.2025 14:30 Wettkampf und mehr Feuerwehrfest für Groß und Klein

Sieben Jugendfeuerwehren kämpften am 1. Mai um den Pokal des Bürgermeisters der Gemeinde Rhönblick. Alle Ortsteilwehrenehren hatten sich eingefunden und am Sportplatz in Wohlmuthausen konnten Interessierte die Technik der Floriansjünger bestaunen.

Insgesamt nahmen 67 Mitglieder der Jugendwehren in zwei Altersklassen an dem Wettkampf teil und demonstrierten ihr Können – ebenfalls zum Teil von befreundeten Wehren. Auch die Aktiven waren mit zwei Schauübungen dabei und beeindruckten die Gäste. Ein schöner 1. Mai in der Natur und mit der Familie kann es auch diesmal wieder werden.