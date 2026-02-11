Wenn man sich über die Feuerwehrtechnik einer flächenmäßig so großen Gemeinde wie Rhönblick Gedanken machen muss, dann hat man am besten ein Konzept dafür bei der Hand. So ist es auch – die Pläne für die Notwendigkeiten, die in den einzelnen Ortsteilen bestehen, sind längst gemacht. „Und sie werden kontinuierlich abgearbeitet“, wie Bürgermeister Christoph Friedrich betont. Erst im vergangenen Jahr war zum Beispiel ein neues gebrauchtes Löschfahrzeug für Stedtlingen angeschafft worden.