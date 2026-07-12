Die Reden waren kurz – der hohen Temperaturen wegen zog es die Besucher der Einweihung des Spielplatzes recht schnell in die nahe gelegene Scheune, die längst eher einem anderen Zweck dient: ein Ort, wo man gemütlich beisammen sitzen und feiern kann. Und dafür gab es am Samstagnachmittag einen guten Grund. Die Hermannsfelder haben einen neuen Spielplatz für ihre Kinder. Was Rhönblick-Bürgermeister Christoph Friedrich bei der Begrüßung besonders hervorhob: „Ihr habt euch das vor allem selbst geschaffen, wozu ich euch nur gratulieren kann.“