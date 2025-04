Hermannsfeld: Flohmarkt an der Fasanerie

Der Feuerwehrverein Hermannsfeld veranstaltet in diesem Jahr einen Flohmarkt und lädt alle Bürger aus der Umgebung ein, dabei zu sein. Die Initiatoren möchten zum einen die Gelegenheit geben, alte Schätze – von Kleidung über Haushaltswaren bis hin zu Raritäten und Kuriositäten – anzubieten, sie vor dem Schrott zu retten und an neue Besitzer zu vermitteln. Zum anderen verspricht man sich eine schöne Veranstaltung. „Wir haben das bei einem Ausflug in die Hassberge gesehen und fanden, das wäre auch mal eine bereichernde Veranstaltung bei uns an der Fasanerie“, sagt Ortsteilbürgermeister und Vereinsmitglied Volker Pittorf.