Seit der Eröffnung des ehemaligen Führungsgrenzturms der DDR-Grenztruppen auf dem Dachsberg bei Hermannsfeld am 9. November 2024 kehrten neun ehemalige „Grenzer“ an ihre alte Dienststelle zurück. Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft AG Grenzturmgänger Dachsberg aus Hermannsfeld und Umgebung lernten diese ehemaligen Soldaten der Grenztruppen in den letzten elf Monaten bei Arbeiten vor dem und im Grenzturm kennen. Begrüßt wurden die Einheimischen meist im sächsischen Dialekt, je nach Herkunftslandkreis der Grenzer.