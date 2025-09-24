Grenzenlos ist der Himmel über Hermannsfeld mit der deutschen Einheit geworden – und auch am Boden gibt es keine Teilung der beiden deutschen Staaten mehr, keine Grenzer, die gesperrte Bereiche argwöhnisch beäugen. Genau zu diesem Zweck aber war der Beobachtungsturm auf dem Dachsberg errichtet worden. Die Grenztruppen der DDR bezogen ihn im September 1983. „Nach fünf Monaten Bauzeit stand das Objekt“, weiß Angelika Hoyer von der Arbeitsgemeinschaft „Grenzturmgänger Dachsberg“. Die geschulte Archivarin weiß, wie schwierig es allein war, an Informationen über den Bau des Turmes zu kommen – solche Sachen waren früher „VVS“, vertrauliche Verschlusssache. Doch die Hermannsfelder haben diese und viele andere mittlerweile historischen Erkenntnisse zusammengetragen und stellen sie heute in dem wieder begehbar gemachten Grenzturm dar. 1991 war er in das Eigentum der Gemeinde übergegangen – die Grünen hatten wohl seinerzeit angeregt, die alten Grenztürme „zu verteilen“. Erst kürzlich sei jemand aus dieser Partei hier gewesen und habe darüber berichtet, wie Angelika Hoyer erzählt.