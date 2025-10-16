Das Drachenfest am Dachsberg war eine logistische Herausforderung fürs Dorf – und es hat sie wieder super gut gemeistert, findet auch Moderator Karl-Ulrich Körtel vom DC Waldhessen. Foto: Iris Friedrich

Ihr Team ist nun auch bei der Kirmes nicht wegzudenken, wenn’s um gute Verpflegung geht. Und davon kann man am Freitagabend, 17. Oktober, genug haben: Um 19 Uhr gibt’s Kesselfleisch im Kulturhaus mit musikalischer Umrahmung, der Eintritt ist frei. Zuvor um 17 Uhr wird die Tanne gestellt und um 18 Uhr gibt es eine Andacht in der Kirche. Am Samstag werden ab 9 Uhr Ständchen gespielt und um 21 Uhr beginnt der Kirmestanz mit „Rhöner Freiheit“ im Kulturhaus (Einlass ab 20 Uhr, Eintritt 10 Euro). Der Sonntag hält um 10 Uhr einen Frühschoppen bereit, und wer vorbestellt hat, bekommt köstliches Sonntagsessen im Kulturhaus.