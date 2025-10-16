Das nächste große Fest in Hermannsfeld steht an, kaum dass das vorherige – das südthüringenweit beachtete Drachenfest – so recht zu Ende ist: Es ist Kirmes.
Nach dem Drachenfest am Dachsberg mit mehr als zweieinhalb Tausend Besuchern wird nun Kirmes gefeiert, zugegeben etwas kleiner und lokal begrenzt. Doch den meisten der Akteure, die auch das Drachenfest zu einem großartigen Ereignis gemacht haben, wird man natürlich bei der Kirmes wieder begegnen.
Erst einmal aber möchte Ortsteilbürgermeister Volker Pittorf – gerade zurück von einem Gegenbesuch beim Drachenklub Paderborn – noch ein ganz herzliches Dankeschön an alle Helfer aus allen Vereinen oder auch ohne Vereinsmitgliedschaft sagen, die das Drachenfest wieder zu einem südthüringenweit beachteten Event gemacht haben. Zu diesen zählt auch das Backhausteam um Iris Schumann, stellvertretende Ortsteilbürgermeisterin.
Ihr Team ist nun auch bei der Kirmes nicht wegzudenken, wenn’s um gute Verpflegung geht. Und davon kann man am Freitagabend, 17. Oktober, genug haben: Um 19 Uhr gibt’s Kesselfleisch im Kulturhaus mit musikalischer Umrahmung, der Eintritt ist frei. Zuvor um 17 Uhr wird die Tanne gestellt und um 18 Uhr gibt es eine Andacht in der Kirche. Am Samstag werden ab 9 Uhr Ständchen gespielt und um 21 Uhr beginnt der Kirmestanz mit „Rhöner Freiheit“ im Kulturhaus (Einlass ab 20 Uhr, Eintritt 10 Euro). Der Sonntag hält um 10 Uhr einen Frühschoppen bereit, und wer vorbestellt hat, bekommt köstliches Sonntagsessen im Kulturhaus.
Um 15 Uhr ist Kindertanz (Eintritt frei) und um 18 Uhr Fackelumzug. Der TSV Hermannsfeld, zu dem auch die Backhaustruppe gehört, und die Kirmesgesellschaft Hermannsfeld als Veranstalter laden ganz herzlich zu ihrer Kirmes ein.