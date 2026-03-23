„Ein Programm voller Höhepunkte“ nennt Schulleiterin Angela Jannusch das, was ihre Schüler in den circa zweieinhalb Stunden der diesjährigen Frühjahrsgala – es gibt sie mit Ausnahme der Corona-Zeit seit 35 Jahren – im Gesellschaftshaus präsentierten. Die Hermann-Pistor-Gymnasiasten stellten sich als Sänger, Musikanten, Tänzer und Entertainer vor. Natürlich gehörten traditionelle Höhepunkte wie die Brass-Band zum Programm. Aber auch Neues, wie choreografische Darstellungen, wurden präsentiert. Besonders hebt di Schulleiterin aus den vielen Talenten an der Schule den Moderator des Tages, Christian Klett, heraus und kommt dabei direkt ins Schwärmen: „Er ist ein Phänomen! Christian kam rüber wie ein junger Gottschalk. Er hat das Publikum begeistert und mitgerissen – als Achtklässler!“ Sie setze darauf, dass der junge Mann auch in den kommenden Jahren als Moderator zur Verfügung steht.