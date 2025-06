Seit in grauer Vorzeit die Pechbrenner vom Geratal als Lohn für ihre schwere Arbeit den Teer-Export für Fischerboote an Ost- und Nordseeküste mit vielen Fässern frischem Hering belohnt bekamen, hat dieses Volksfest Tradition: Die Heimkehr der Pechbrenner wurde daheim an der Zahmen Gera stets gebührend gefeiert. Lange her, doch der findige Sportfischerei-Verein Geraberg hat mit dem Aufgreifen der Tradition im neuen Gewand seit Jahrzehnten seinen größten Fang im geselligen Kulturleben der Region angelandet: Rund um den idyllischen Teich im Morbacher Park hofft der auch in diesem Frühsommer mit seinen vielen Helfern und Mitwirkenden nun am kommenden Sonntag auf erneut schönes „Fangwetter“.