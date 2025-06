So viele Helferinnen und Helfer, Organisatoren, Musiker, Verkaufsstände-Angebote, aber vor allem auch wieder Besucher gab es beim jüngsten Heringsfest des Sportfischervereins Geratal am Sonntag! Und wie in den vergangenen Jahren gewohnt, auch Sonne satt. Letztere so viel und so drückend heiß, dass die in diesem Jahr vorsichtshalber installierte seitlich offene Festzelte-Kolonie gleich zweifach dankend vom Publikum angenommen wurde: als Sonnen- und kurz vor dem Finale am späten Nachmittag … als Sturm- und Regenschutz.