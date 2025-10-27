Nach gut zwei Jahren im Ausweichquartier im Untergeschoss der Sparkasse hat das Team des Fachbereichs 5 – Wirtschaft, Entwicklung, Kultur – der Stadt Heringen Anfang Oktober seine neuen Büroräume im Dachgeschoss des frisch sanierten Werra-Kali-Bergbaumuseums bezogen. Die zu rund 90 Prozent durch den Bund geförderte energetische Sanierung des einstigen Volksschulgebäudes ist inzwischen abgeschlossen.